Софья Тартакова: "Кафельников может болеть за "Спартак" и писать в Твиттере. Но тогда не надо быть функционером ФТР"

Известная телеведущая Софья Тартакова в разговоре с корреспондентом "СЭ" пояснила свою позицию в отношении экс-первой ракетки мира, вице-президента Федерации тенниса России Евгения Кафельникова . Он оказал финансовую поддержку болельщику "Спартака" Мирославу Голунову, выбежавшему на поле во время матча Лиги Европы с венским "Рапидом" (1:2). Эта акция была направлена против капитана красно-белых Дениса Глушакова . Журналистка резко осудила поступок Кафельникова в своем аккаунте в Твиттере.

- Мы все - люди и живем по неписаным правилам, которые в нас вложили родители, - начала Тартакова. - В моем понимании взрослый мужчина, занимающий официальную должность, должен себя сдерживать. Я больше 10 лет освещаю теннис и очень люблю этот вид спорта, работала в федерации. Неприятно, что один из руководителей ФТР вместо поисков нового стадиона для Кубка Кремля, финансовой помощи молодым игрокам и организации сборов, матерится в Твиттере и пишет девушкам непотребные вещи.

- Переведя деньги болельщику, Кафельников нарушил устав ФТР или пункт кодекса этики?

- Не собираюсь учить чему-то великого чемпиона, но почему он ведет себя очень странно, что абсолютно не соответствует его статусу. Я - не ханжа и не против мата, но я - не вице-президент ФТР. И все равно понимаю, что на какие-то вещи не имею права. Кстати, съемки в журналах к этому не относится. Я - молодая девушка, которая имеет права сниматься так как считает нужным. Единственный человек, которого реально должна волновать моя грудь - это мой супруг. Муж весьма доволен. Разумеется, Кафельников может болеть за "Спартак", писать: "Я бы вдул!" по отношению к женщинам в Твиттере, если ему позволяет воспитание, но тогда не нужно быть функционером ФТР.

- Вы сравнили поступок Кафельникова с его резкими высказываниями о мельдониевой истории Шараповой. "Братья Уильямс" Тарпищева из этой же оперы?

- Та история стала последствием неудачной шутки. За это Тарпищев извинился. Шамиль Анвярович имеет большой вес в МОК и всегда очень деликатно и тонко дает интервью. Неприятно, что все смешивается в одно – мои сиськи, высказывания Кафельникова, вдруг вспоминают братьев Уильямс. Все это разные истории. Кафельников ничего не признает и переписываться с Лешей Спиридоновым, который, кстати, очень адекватный мужчина. У него просто такой образ, к тому же он - спортсмен и не возглавляет наш волейбол.

- Значит, Кафельников наносит вред нашему теннису и ФТР?

- Разумеется, и делает это на протяжении долгого времени. Теннисист Кафельников может как угодно относиться к Шараповой, но руководитель федерации не может мочить ее в социальных сетях.

- Как вы лично относитесь к Глушакову и его отношению с болельщиками "Спартака"?

- Я - теннисный человек и не лезу ни в какие разборки "Спартака". Боже упаси! Обычно со СМИ обсуждаем мою грудь, Кубок Дэвиса и Марию Шарапову. (Евгений Белоусов)