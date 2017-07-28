16:14 | ТЕННИС

СМИ: у дочери Кафельникова проблемы

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По информации издания Hello, Алеся Кафельникова, дочь экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова, имеет личные проблемы. Бывший теннисист сегодня в своем официальном Твиттере посетовал на то, что он плохой отец.

Как отмечает Hello, социальная сеть Кафельникова не была взломана, а его 18-летняя дочь после расставания с молодым человеком (рэпером Глебом Голубиным, известным под псевдонимом Pharaoh) вчера вечером исчезла с "радаров" своих близких и попала в реанимацию при невыясненных пока обстоятельствах. Позже издание со ссылкой на другой источник, близкий к семье Кафельниковых, уточнило: сообщение о реанимации не соответствует действительности, Алеся находится дома, произошло отравление алкоголем.

Евгений Кафельников: "Я попал в ад. Наркотики"

Дополнительная информация

http://ru.hellomagazine.com/zvezdy/novosti-o-zvezdakh/21809-alesya-kafelnikova-popala-v-bedu-iz-za-narkotikov-evgeniy-kafelnikov.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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marksan

Личные проблемы Кафель вынес в сети? Папа идиот? Или просто одинокий человек, что не с кем поделиться?

17:26

spetrov

...глупостью-то заниматься не надо.

17:12

spetrov

Сколько еще будет этих фараонов в жизни...

17:11

skalnyi

ну и зачем это писать в спортивной газете???

16:53

Джин_SM(v3)

страно, что внимание только сейчас обратили...

16:22