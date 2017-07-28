СМИ: у дочери Кафельникова проблемы

По информации издания Hello, Алеся Кафельникова, дочь экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова, имеет личные проблемы. Бывший теннисист сегодня в своем официальном Твиттере посетовал на то, что он плохой отец.
Как отмечает Hello, социальная сеть Кафельникова не была взломана, а его 18-летняя дочь после расставания с молодым человеком (рэпером Глебом Голубиным, известным под псевдонимом Pharaoh) вчера вечером исчезла с "радаров" своих близких и попала в реанимацию при невыясненных пока обстоятельствах. Позже издание со ссылкой на другой источник, близкий к семье Кафельниковых, уточнило: сообщение о реанимации не соответствует действительности, Алеся находится дома, произошло отравление алкоголем.
Дополнительная информация
http://ru.hellomagazine.com/zvezdy/novosti-o-zvezdakh/21809-alesya-kafelnikova-popala-v-bedu-iz-za-narkotikov-evgeniy-kafelnikov.html
marksan
Личные проблемы Кафель вынес в сети? Папа идиот? Или просто одинокий человек, что не с кем поделиться?
17:26
spetrov
...глупостью-то заниматься не надо.
17:12
spetrov
Сколько еще будет этих фараонов в жизни...
17:11
skalnyi
ну и зачем это писать в спортивной газете???
16:53
Джин_SM(v3)
страно, что внимание только сейчас обратили...
16:22