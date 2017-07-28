СМИ: у дочери Кафельникова проблемы

По информации издания Hello, Алеся Кафельникова, дочь экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова, имеет личные проблемы. Бывший теннисист сегодня в своем официальном Твиттере посетовал на то, что он плохой отец.

Как отмечает Hello, социальная сеть Кафельникова не была взломана, а его 18-летняя дочь после расставания с молодым человеком (рэпером Глебом Голубиным, известным под псевдонимом Pharaoh) вчера вечером исчезла с "радаров" своих близких и попала в реанимацию при невыясненных пока обстоятельствах. Позже издание со ссылкой на другой источник, близкий к семье Кафельниковых, уточнило: сообщение о реанимации не соответствует действительности, Алеся находится дома, произошло отравление алкоголем.

Евгений Кафельников: "Я попал в ад. Наркотики"