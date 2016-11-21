Чемпионка Roland Garros-2010 36-летняя Франческа Скьявоне не планирует завершать карьеру. На данный момент итальянка занимает 100-е место в рейтинге WTA и готовится к следующему сезону. Скьявоне попробовала себя в роли комментатора во время мужского итогового турнира в Лондоне. Также она не исключает, что в будущем станет тренером. Но пока ее приоритет – собственные выступления.

"Я живу для того, чтобы работать на открытом воздухе и бить по мячу. Не хочу носить элегантные туфли – дайте мне кроссовки, – приводит слова Скьявоне Tennis World. – Я хочу чувствовать себя живой, играть в теннис. И именно этим я буду заниматься в следующем году. Прежде всего, для себя".