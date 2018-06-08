Симона Халеп: "В финале "Roland Garros" буду играть для болельщиков со всего мира"

Румынская теннисистка Симона Халеп накануне финала "Roland Garros" против Слоун Стивенс заявила, что постарается выиграть титул для болельщиков, которые переживают за нее. Для румынки это будет четвертый финал турниров "Большого шлема" и третий "Roland Garros", все предыдущие она проиграла.

- Я постараюсь поскорее забыть о победе над Мугурусой (в полуфинале. – Прим. "СЭ"), - приводит официальный сайт турнира слова Халеп. - Конечно, финал - это большой шанс, но никогда не знаешь, как все получится. Я трижды проиграла в финалах турниров "Большого шлема", но никто от этого не умер. Я стала опытнее и буду чувствовать больше уверенности в своих силах. В теннисе трудно что-то предсказать, так что я буду расслаблена. Я буду играть для болельщиков со всего мира, потому что многие ждут моего первого титула на турнирах "Большого шлема". В субботу я отдам все силы на корте. Надеюсь, у меня их хватит сил для победы.

Халеп проиграла финалы "Roland Garros" в 2014 и 2017 годах Марии Шараповой и Елене Остапенко, соответственно.