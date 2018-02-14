04:32 | Теннис

Шварцман пробился во второй круг турнира в Аргентине


Аргентинец Диего Шварцман вышел во второй круг турнира в Буэнос-Айресе. Со счетом 6:4, 6:3 пятый сеяный обыграл австрийца Андреаса Хайдер-Маурера. Шварцман выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи.

Буэнос-Айрес (Аргентина) 

Турнир ATP Argentina Open 

Призовой фонд 568 190 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Диего Шварцман (Аргентина, 5) - Андреас Хайдер-Маурер (Австрия) - 6:4, 6:3
Гаштау Элиаш (Португалия, LL) - Роберто Карбальес Баэна (Испания) - 6:2, 6:4
Орасио Себальос (Аргентина) - Марко Чеккинато (Италия, Q) - 6:1, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/buenos/2018/

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