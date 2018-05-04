Шарди обыграл Фаббиано и вышел в полуфинал турнира в Стамбуле

Француз Жереми Шарди пробился в полуфинал турнира АТР в Стамбуле (Турция). В 1/4 финала он обыграл итальянца Томаса Фаббиано. Счет матча – 6:2, 6:2 в пользу Шарди. Игра продолжалась один час и 18 минут.
В полуфинале француз сыграет с японцем Таро Даниэлем.
Стамбул (Турция)
Турнир ATP TEB BNP Paribas Istanbul Open
Призовой фонд 426 145 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Жереми Шарди (Франция) - Томас Фаббиано (Италия) - 6:2, 6:2
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