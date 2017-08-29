Шарапова заняла 17-е место в списке богатейших женщин России, потеряв за год 100 миллионов долларов

Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в список 25 богатейших женщин России по версии Forbes. Пятикратная победительница турниров Большого шлема заняла 17-е место с состоянием в 160 миллионов долларов. В прошлом году ее состояние оценивалось в 260 миллионов. Тогда Шарапова занимала 8-е место.

Сегодня Шарапова вышла во второй круг турнира "Большого шлема" US Open. Она в двух сетах выиграла у румынки Симоны Халеп, являющейся второй ракеткой мира. Поединок длился 2 часа 46 минут.