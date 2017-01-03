Шарапова встретила Новый год на Гавайях

Российская теннисистка Мария Шарапова отметила Новый год на Гавайских островах. Фотографиями из поездки она поделилась со своими подписчиками в Instagram.
Напомним, 29-летняя спортсменка не выходила на корт с января 2016 года. Сейчас она отбывает дисквалификацию за употребление мельдония, которая была сокращена с двух лет до одного года. Шарапова сможет выступать на официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.
saiga
Не выходила на корт с января этого года. Написано 3 января 2017 года. Когда же Шарапова успела отбыть годичную дисквалификацию?. Ляпы на сайте "С-Э" зашкаливают все мысленные границы. Это неспорт-кибер, спорт надо знать и любить.
06:47