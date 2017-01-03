Шарапова встретила Новый год на Гавайях

Российская теннисистка Мария Шарапова отметила Новый год на Гавайских островах. Фотографиями из поездки она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Напомним, 29-летняя спортсменка не выходила на корт с января 2016 года. Сейчас она отбывает дисквалификацию за употребление мельдония, которая была сокращена с двух лет до одного года. Шарапова сможет выступать на официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

New Year light, you're so pretty I didn't even use a filter. #Hawaii #Travel #NoFilter Фото опубликовано Maria Sharapova (@mariasharapova) Янв 1 2017 в 9:06 PST