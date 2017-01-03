06:12 | ТЕННИС

Шарапова встретила Новый год на Гавайях

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Российская теннисистка Мария Шарапова отметила Новый год на Гавайских островах. Фотографиями из поездки она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Напомним, 29-летняя спортсменка не выходила на корт с января 2016 года. Сейчас она отбывает дисквалификацию за употребление мельдония, которая была сокращена с двух лет до одного года. Шарапова сможет выступать на официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

 

New Year light, you're so pretty I didn't even use a filter. #Hawaii #Travel #NoFilter

Фото опубликовано Maria Sharapova (@mariasharapova) Янв 1 2017 в 9:06 PST

 

"If you're a bird, I'm a bird"

Фото опубликовано Maria Sharapova (@mariasharapova) Янв 2 2017 в 6:42 PST

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Не выходила на корт с января этого года. Написано 3 января 2017 года. Когда же Шарапова успела отбыть годичную дисквалификацию?. Ляпы на сайте "С-Э" зашкаливают все мысленные границы. Это неспорт-кибер, спорт надо знать и любить.

06:47

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