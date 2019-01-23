Шарапова в ужасе от погоды в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка и экс-первая ракетка мира Мария Шарапова опубликовала в своем Твиттере фотографии с реакцией на погоду в Санкт-Петербурге, где примет участие в рамках турнира WTA. Состязание пройдет с 28 января по 3 февраля.
На скриншотах спортсменки температура воздуха указана в градусах Фаренгейта (5), что составляет по Цельсию – -15.
– Фаренгейт – это не Цельсий, – подписала фотографии в Твиттере Шарапова.
Fahrenheit NOT Celsius 🥶 ❄️☃️ pic.twitter.com/4iOYABZ2Ra– Maria Sharapova (@MariaSharapova) 23 января 2019 г.
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