Шарапова в ужасе от погоды в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка и экс-первая ракетка мира Мария Шарапова опубликовала в своем Твиттере фотографии с реакцией на погоду в Санкт-Петербурге, где примет участие в рамках турнира WTA. Состязание пройдет с 28 января по 3 февраля.

На скриншотах спортсменки температура воздуха указана в градусах Фаренгейта (5), что составляет по Цельсию – -15.

– Фаренгейт – это не Цельсий, – подписала фотографии в Твиттере Шарапова.