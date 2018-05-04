Шарапова узнала соперницу по первом кругу турнира в Мадриде, Макарова сыграет с Халеп

Стала известна сетка турнира WTA в Мадриде. На старте турнира в Испании россиянка Мария Шарапова сыграет с румынкой Михаэлой Бузэрнеску, а ее соотечественница Екатерина Макарова – с еще одной представительницей Румынии Симоной Халеп. Халеп занимает первой место в рейтинге WTA и посеяна на турнире под первым номером.

Своих соперниц узнали и другие россиянки. Анастасии Павлюченковой будет противостоять Саманта Стосур из Австралии. Елена Веснина сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии. Светлана Кузнецова померяется силами с Петрой Мартич из Хорватии, а Дарья Касаткина сыграет с Ван Цян (Китай).

Турнир пройдет с 5 по 12 мая.