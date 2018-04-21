22:27 21 апреля | Теннис

Шарапова сыграет с Гарсией в первом круге на турнире в Штутгарте


Прошла жеребьевка турнира WTA в Штутгарте, сообщает пресс-служба турнира. Первыми четырьмя сеяными стали Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса, Элина Свитолина и Елена Остапенко, которые начнут выступления со второго круга.

Российская теннисистка Мария Шарапова, получившая от организаторов "уайлд-кард", в первом круге встретится с француженкой Каролин Гарсией. Дарья Касаткина сыграет с Магдаленой Рыбариковой и в случае победы во втором круге встретится с Халеп. Анастасии Павлюченковой в первом круге будет противостоять Мэдисон Кис.

Турнир в Штутгарте пройдет с 23 апреля по 29 апреля.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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