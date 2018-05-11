Шарапова сыграет с Барти в первом круге турнира в Риме

В Риме прошла жеребьевка основной сетки женского турнира в Риме, в которой выступят шестеро россиянок.

Мария Шарапова в первом круге встретится с представительницей Австралии Эшли Барти. Анастасии Павлюченковой будет противостоять американка Мэдисон Кис, Екатерине Макаровой – немка Ангелик Кербер, Елене Весниной – немка Лаура Зигемунд. Дарья Касаткина и Светлана Кузнецова встретятся с кем-то из квалификации.

Отметим, что Шарапова трижды становилась победительницей турнира в Риме (2011, 2012, 2015).



Нынешний турнир пройдет с 11 по 20 мая.