Шарапова рассказала о своих предпочтениях в еде

Россиянка Мария Шарапова на своей странице в Твиттере сообщила о своих предпочтениях в еде. Спортсменка отметила, что ей нравятся веганские бургеры и традиционное блюдо мексиканской кухни - такос.
"Обожаю веганские бургеры", - написала Шарапова в Твиттере.
Отвечая на вопрос одного из читателей своего микроблога, любит ли она такос, написала: "Это третий вопрос про еду за последние пять минут. Вы знаете как привлечь мое внимание. Такос - крутые".
This is the third food question I'm answering in 5 mins...you know how to get my attention 🤣🙈 Taco's are for real!! https://t.co/QzTP8KcooV– Maria Sharapova (@MariaSharapova) 12 сентября 2017 г.