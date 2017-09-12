Шарапова рассказала о своих предпочтениях в еде

Россиянка Мария Шарапова на своей странице в Твиттере сообщила о своих предпочтениях в еде. Спортсменка отметила, что ей нравятся веганские бургеры и традиционное блюдо мексиканской кухни - такос.

"Обожаю веганские бургеры", - написала Шарапова в Твиттере.

Отвечая на вопрос одного из читателей своего микроблога, любит ли она такос, написала: "Это третий вопрос про еду за последние пять минут. Вы знаете как привлечь мое внимание. Такос - крутые".