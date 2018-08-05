Шарапова провела тренировку с украинкой Свитолиной

Российская теннисистка Мария Шарапова провела совместную тренировку с украинкой Элиной Свитолиной.

Обе спортсменки принимают участие в турнире Rogers Cup. Соревнования проходят с 4 по 12 августа в Монреале.

В прошлом сезоне турнир проводился в Торонто. Тогда итоговую победу одержала Элина Свитолина.

Very cool practice combo from the @CoupeRogers in Montreal where Maria Sharapova and Elina Svitolina hit with one another today. Photo cred @JJlovesTennis pic.twitter.com/D5S9QS0sFC – Mike McIntyre (@protennisfan) August 5, 2018

Шарапова проиграла в первом круге Уимблдона своей соотечественнице Виталии Дьяченко, а затем снялась с турнира в Сан-Хосе.