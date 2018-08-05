15:30 | Теннис

Шарапова провела тренировку с украинкой Свитолиной


Российская теннисистка Мария Шарапова провела совместную тренировку с украинкой Элиной Свитолиной.

Обе спортсменки принимают участие в турнире Rogers Cup. Соревнования проходят с 4 по 12 августа в Монреале.

В прошлом сезоне турнир проводился в Торонто. Тогда итоговую победу одержала Элина Свитолина.

Шарапова проиграла в первом круге Уимблдона своей соотечественнице Виталии Дьяченко, а затем снялась с турнира в Сан-Хосе.

 

 

 

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