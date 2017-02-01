01:48 | ТЕННИС

Шарапова прилетела в Москву и заказала пельмени с борщом

Ужин Марии Шараповой. Фото Instagram
Ужин Марии Шараповой. Фото Instagram
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Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, которая готовится к возвращению на корт после дисквалификации, прибыла с однодневным визитом в Москву для участия в маркетинговой акции в одном из парков столицы. Российская теннисистка разместила на своей странице в Instagram заказанные блюда русской кухни – пельмени и борщ.

Напомним, что в июне Шарапова была дисквалифицирована на два года за употребление запрещенного препарата мельдония, в октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 15 месяцев. Россиянка вернется на корт 26 апреля на турнире в Штутгарте.

 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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serezhafedorov2018

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03:51

Алый Дракон

Зря она их в инстаграм запостила - щас пельмешки-то с борщечком ВАДА каааак признает "русским допингом", и влепит всем потреблявшим последние лет 10 дискву )))

02:09

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