Шарапова прилетела в Москву и заказала пельмени с борщом

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, которая готовится к возвращению на корт после дисквалификации, прибыла с однодневным визитом в Москву для участия в маркетинговой акции в одном из парков столицы. Российская теннисистка разместила на своей странице в Instagram заказанные блюда русской кухни – пельмени и борщ.

Напомним, что в июне Шарапова была дисквалифицирована на два года за употребление запрещенного препарата мельдония, в октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 15 месяцев. Россиянка вернется на корт 26 апреля на турнире в Штутгарте.