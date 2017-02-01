Шарапова прилетела в Москву и заказала пельмени с борщом

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, которая готовится к возвращению на корт после дисквалификации, прибыла с однодневным визитом в Москву для участия в маркетинговой акции в одном из парков столицы. Российская теннисистка разместила на своей странице в Instagram заказанные блюда русской кухни – пельмени и борщ.
Напомним, что в июне Шарапова была дисквалифицирована на два года за употребление запрещенного препарата мельдония, в октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 15 месяцев. Россиянка вернется на корт 26 апреля на турнире в Штутгарте.
serezhafedorov2018
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03:51
Алый Дракон
Зря она их в инстаграм запостила - щас пельмешки-то с борщечком ВАДА каааак признает "русским допингом", и влепит всем потреблявшим последние лет 10 дискву )))
02:09