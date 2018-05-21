Шарапова поднялась с 50-го на 23-е место в чемпионской гонке WTA

Сегодня, 21 мая, опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA. На первое место вышла румынка Симона Халеп, проигравшая в финале турнира в Риме украинке Элине Свитолиной (0:6, 4:6).



Россиянка Мария Шарапова поднялась с 50-го на 23-место, совершив рывок на 27 позиций. На прошлой неделе она дошла до полуфинала турнира в Риме, где проиграла Халеп (6:4, 1:6, 4:6).

Чемпионская гонка WTA от 21 мая:

1 (3)*. Симона Халеп (Румыния) - 3285 очков,

2 (1). Каролин Возняцки (Дания) - 3130,

3 (2). Петра Квитова (Чехия) - 2902,

4 (6). Элина Свитолина (Украина) - 2820,

5 (4). Ангелик Кербер (Германия) - 2300,

6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 2111,

7 (7). Элизе Мертенс (Бельгия) - 1821,

8 (8). Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 1645,

9 (9). Наоми Осака (Япония) - 1591,

10 (12). Каролин Гарсия (Франция) - 1482...

23 (50). Мария ШАРАПОВА (Россия) - 817...

47 (54). Анна БЛИНКОВА (Россия) - 499...

70 (75). Елена ВЕСНИНА (Россия) - 427...

92 (89). Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 316...

96 (94). Ирина ХРОМАЧЕВА (Россия) - 272...

100 (98). Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 259.

* положение в предыдущем рейтинге

Шарапова поднялась в топ-30 рейтинга WTA