21:00 | Теннис

Шарапова обыграла Барти и вышла во второй раунд турнира в Риме

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Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла австралийку Эшли Барти (7:5, 3:6, 6:2) в первом раунде турнира WTA в Риме (Италия). Матч продолжался два часа и 33 минуты.

В следующем раунде россиянка сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мария ШАРАПОВА (Россия) - Эшли Барти (Австралия, 16) - 7:5, 3:6, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Алехандрохорс

Не на классе, а на морально-волевых. И вообще Барти не подарок. Эйсов больше Маши набила, да и % 1 подачи был хорош. Маше удачи!

21:15

rusfed 2.0

Маша - краса. Порви всех англо-саксонских недругов на англо-саксонский флаг, Маша!

21:13

shpasic

ну шо, 4 из 4 сегодня?)) хотя и проскочила мысль, что Маша снова выдохлась, но всё-таки легко взяла третий сет - на классе))

21:07

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