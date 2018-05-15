Шарапова обыграла Барти и вышла во второй раунд турнира в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла австралийку Эшли Барти (7:5, 3:6, 6:2) в первом раунде турнира WTA в Риме (Италия). Матч продолжался два часа и 33 минуты.
В следующем раунде россиянка сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Мария ШАРАПОВА (Россия) - Эшли Барти (Австралия, 16) - 7:5, 3:6, 6:2
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Алехандрохорс
Не на классе, а на морально-волевых. И вообще Барти не подарок. Эйсов больше Маши набила, да и % 1 подачи был хорош. Маше удачи!
21:15
rusfed 2.0
Маша - краса. Порви всех англо-саксонских недругов на англо-саксонский флаг, Маша!
21:13
shpasic
ну шо, 4 из 4 сегодня?)) хотя и проскочила мысль, что Маша снова выдохлась, но всё-таки легко взяла третий сет - на классе))
21:07