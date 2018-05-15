Шарапова обыграла Барти и вышла во второй раунд турнира в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла австралийку Эшли Барти (7:5, 3:6, 6:2) в первом раунде турнира WTA в Риме (Италия). Матч продолжался два часа и 33 минуты.

В следующем раунде россиянка сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мария ШАРАПОВА (Россия) - Эшли Барти (Австралия, 16) - 7:5, 3:6, 6:2