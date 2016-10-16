Шарапова будет выступать на выставочных турнирах до конца дисквалификации

В одной из компаний, которая представляет интересы россиянки Марии Шараповой, рассказали, что теннисистка планирует выступить в нескольких выставочных турнирах до завершения срока дисквалификации. В начале октября Шарапова приняла участие в благотворительном турнире в Лас-Вегасе.

– Мария планирует выступить в нескольких выставочных турнирах, – приводит ТАСС слова одного из представителей компании. – Но пока мы не можем подтвердить, какие конкретно это будут соревнования. Также мы пока не можем назвать первый официальный турнир, в котором Мария выступит после завершения срока дисквалификации. Безусловно, она тренируется в настоящий момент.

Мария Шарапова сможет принимать участие в официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.