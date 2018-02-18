Шарапова - 12-я в списке лучших теннисисток Открытой эры

Россиянка Мария Шарапова заняла 12-е место в рейтинге журнала Tennis, который определяет лучших теннисисток Открытой эры.
Шарапова начала профессиональную карьеру в 2001 году. Она завоевала 36 титулов, в том числе пять на турнирах "Большого шлема".
Отметим, что полный список лучших теннисисток за последние 50 лет будет опубликован позднее.
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Бней Иегуда
Я списка не видел, но знаю, что Каприати, Моресмо, Дэвенпорт, Клийстерс ниже.)) Хохма, а не рейтинг.))
11:17
Anton_mm
непонятны критерии, так что скорее всего рейтинг дутый. на сайте журнала 11 место - Мартина Хингис. как можно вообще ставить рядом этих двух игроков - легенду и явление (!), и гламурную блондинку ?? наверно потому что шарапова орет громче всех
11:10
cbivxu7gsxv4
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
10:52
при счете 0:4 судья сломал игру
Все подобные рейтинги стоят один другого, ибо в любом случае субъективны...Магазин идет снизу вверх и пока до 11 места дошел. Так вот, на 11 месте Мартина Хингис... Ребята, если кто-то видел как играла Хингис и "хоть что-то в чем-то понимает" (с) В. Пух, то он не может не признать, что масштаб таланта и мастерства у этих двух девок отличается несоизмеримо более, чем на 1 ступень этого рейтинга...
08:57
Бней Иегуда
И в полтос не входит, даже если закрыть глаза на допинг.)
08:14