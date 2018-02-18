Шарапова - 12-я в списке лучших теннисисток Открытой эры

Россиянка Мария Шарапова заняла 12-е место в рейтинге журнала Tennis, который определяет лучших теннисисток Открытой эры.

Шарапова начала профессиональную карьеру в 2001 году. Она завоевала 36 титулов, в том числе пять на турнирах "Большого шлема".

Отметим, что полный список лучших теннисисток за последние 50 лет будет опубликован позднее.