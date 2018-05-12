Шамиль Тарпищев: "Весниной и Макаровой нужно дальше прогрессировать, чтобы победить на Олимпиаде-2020"

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что Елене Весниной и Екатерине Макаровой нельзя останавливаться на достигнутом, чтобы в 2020 году снова победить на Олимпийских играх. Ранее в субботу россиянки обыграли француженку Тимеа Бабош и француженку Кристину Младенович (6:2, 4:6, 10:8) в финале турнира в Мадриде в парном разряде.



Веснина и Макарова являются победительницами Олимпийских игр 2016 года



- Хочу поздравить наших девочек с победой. Хотелось бы отметить, что среди национальных пар наш дуэт объективно самый сильный в мире, - приводит ТАСС слова Тарпищева. - Надеюсь, это сохранится до Олимпиады в Токио, потому что пока двукратных чемпионов Игр у нас нет. Елена и Екатерина молодцы, они показывают стабильно высокие результаты, по качеству игры и комбинациям вопросов нет, они прекрасно дополняют друг друга и подтверждают тот класс, который приобрели три года назад.



Конечно, соперницы развиваются, поэтому нашим девушкам нужно продолжать прогрессировать и не останавливаться на достигнутом. Главная цель - это Токио-2020.



