Шамиль Тарпищев: "В обозримом будущем пляжный теннис станет олимпийским видом"

Президент ФТР, член МОК Шамиль Тарпищев заявил, что пляжный теннис имеет шансы со временем войти в программу Олимпийских игр. По его словам, пляжный теннис отвечает всем критериям, которые предъявляются виду спорта, претендующему на статус олимпийского.

- Разговоры об этом на самом деле идут, - сказал Тарпищев. - Думаю, если бы Италия не сняла свою кандидатуру с гонки за право проведения Олимпиады-2024, то они бы лоббировали включение пляжного тенниса в программу этих Игр.

Ситуация благоприятна в том смысле, что ротация видов спорта на Олимпиадах идет все время. В МОК есть специальная комиссия, которая рассматривает эти вопросы. Существуют так называемые 39 вопросов к кандидатам на включение - у пляжного тенниса на все из них ответ положительный. Думаю, недалеко то время, когда пляжный теннис войдет в программу Игр. (Антон БАБОШИН)