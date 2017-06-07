Шамиль Тарпищев: "Уход Сафина из политики – его личное решение"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал "СЭ", что уход Марата Сафина из политики является его личным решением. Бывший теннисист отказался от депутатского мандата в связи с невозможностью совмещать работу в парламенте с общественной деятельностью в международных спортивных организациях.

– Это личное желание Марата. Значит, что-то его не устроило, – сказал Тарпищев. – В свое время он был у нас вице-президентом, его никто не выгонял. Но он ушел из федерации по собственной инициативе, решил попробовать себя в политике.

Напомним, что Сафин был депутатом Госдумы от "Единой России" с 2011 года. В Думе предыдущего созыва спортсмен занимал пост зампредседателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. В прошлом году, когда Сафин переизбрался в Госдуму, он стал членом комитета по культуре. (Павел ГУРЕВИЧ)

Госдума досрочно прекратила полномочия Марата Сафина