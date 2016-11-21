19:15 | ТЕННИС

Шамиль Тарпищев: "Триумф Макаровой и Весниной в Рио - главное достижение в сезоне"

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что победа Екатерины Макаровой и Елены Весниной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в парном разряде стала главным достижением российского тенниса в 2016 году. По словам главы организации, уходящий сезон получился не самым простым, но хороших достижений было больше.

– Завершающийся теннисный сезон ознаменовался великолепными достижениями, – приводит ТАСС слова Тарпищева. – И самым значительным из них стал триумф на Олимпиаде Екатерины Макаровой и Елены Весниной. В истории российского тенниса это уже третий олимпийский титул. В целом, год был не самым простым, но хорошего было больше.

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http://tass.ru/sport/3801457

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