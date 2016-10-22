12:22 | ТЕННИС

Шамиль Тарпищев: "Теннис нужно развивать даже в тяжелый экономический период"

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, переизбранный на новый срок, считает своей основной задачей продолжение поддержки развития тенниса даже в непростой экономический период. Тарпищев был переизбран на новый четырехлетний срок, за него проголосовали 85 делегатов из 87.

– Спасибо огромное за доверие, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Задача – сделать максимум для развития тенниса, хоть времена и сложные. У нас есть технологии, идеология, возможности, административный ресурс. Спасибо за понимание региональным федерациям, будем им помогать, хоть это и тяжело.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3726135

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