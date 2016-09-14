Шамиль Тарпищев: "Сестры Уильямс? Все должны быть в равных условиях"

Глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, отвечая на вопрос о ситуации с сестрами Сереной и Винус Уильямс, подчеркнул, что все спортсмены должны быть в равных условиях. Вчера хакерская группа Fancy Bear опубликовала документы, из которых следует, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, в число которых входят сестры Уильямс, а также четырехкратная олимпийская чемпионка Рио Симона Байлз.
– Пока нет окончательного решения по сестрам Уильямс, не можем делать официальных заявлений, – приводит "360 Подмосковье" слова Тарпищева. – Но ясно, что все спортсмены должны быть в равных условиях, и правила игры должны быть для всех одинаковыми.
Мария Шарапова, будучи честным и порядочным игроком и примером образцового поведения, созналась в нарушении регламента и приеме запрещенного препарата после 1 января. Надеемся, ее дисквалификацию сократят как минимум до года. Тогда со следующего сезона она уже будет выступать.
Дополнительная информация
http://360tv.ru/news/glava-federacii-tennisa-rossii-vse-dolzhny-byt-v-ravnyh-usloviyah-72009/
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Вообще-то, принципиальное разрешение на прием лечебных препаратов сестрам Вильямс давала ITF, а не WADA. О работе ITF Тарпищев должен быть хорошо осведомлен. O каком "окончательном решении по сестрам Уильямс" Тарпищев толкует?
19:27
Лев Красоткин
ВИЛЬЯМС - ШАРАПОВА - 6:1!!! Серенин организм немолод. Чтоб в Рио не исчезла сила, Метилпреднизолоном голод Немножко Вильямс утолила. Чтоб в этом городе зелёном Был бой нещаден и отчаян, Свой сэндвич с триамцинолоном Запила преднизонным чаем! Пускай комменты ВАДА едки. Но так вкусны, хоть крой их матом, Формотероловы котлетки С преднизолоновым салатом. Вот так Серена списком оным Презрела предписанья ВАДЫ, И, глянцанув гидроморфоном, Пошла на корт Олимпиады! Нет никого Серены краше, Коль в ВАДЕ лаборанты-гуру Не дали ни полшанса Маше, Мельдония глотнувшей сдуру!
19:16
spetrov
«WADA сейчас оказалось в очень непростой ситуации. Агентство столкнулось с большими проблемами. И все это понимают. Все знают, что происходит. Нам всем нужно профессионально решить эту проблему», — заявил Марат Сафин. По мнению атлета, в этот скандал замешаны не только спортсмены и чиновники, но и фармацевтические компании. При этом теннисист отметил, что разрешение сёстрам Уильямс и другим спортсменам из США принимать запрещённые препараты — пример двойных стандартов.
18:57
Thomas_Boy
А можно Сереночка двумя ракетками играть будет? Ну там в терапевтических целях. Справка есть.
18:52
spetrov
Здесь логично - "хакерская группа". О ее принадлежности мы можем догадываться, но наши догадки в суд не понесешь. :) Спасибо за понимание. :)
18:42