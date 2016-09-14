Шамиль Тарпищев: "Сестры Уильямс? Все должны быть в равных условиях"

Глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, отвечая на вопрос о ситуации с сестрами Сереной и Винус Уильямс, подчеркнул, что все спортсмены должны быть в равных условиях. Вчера хакерская группа Fancy Bear опубликовала документы, из которых следует, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, в число которых входят сестры Уильямс, а также четырехкратная олимпийская чемпионка Рио Симона Байлз.

– Пока нет окончательного решения по сестрам Уильямс, не можем делать официальных заявлений, – приводит "360 Подмосковье" слова Тарпищева. – Но ясно, что все спортсмены должны быть в равных условиях, и правила игры должны быть для всех одинаковыми.

Мария Шарапова, будучи честным и порядочным игроком и примером образцового поведения, созналась в нарушении регламента и приеме запрещенного препарата после 1 января. Надеемся, ее дисквалификацию сократят как минимум до года. Тогда со следующего сезона она уже будет выступать.