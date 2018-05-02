12:03 | Теннис

Шамиль Тарпищев: "Решение Жукова не критическое, о последствиях говорить рано"


Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что решение действующего главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова не переизбираться на новый срок не является критическим. По его словам, говорить о последствиях данного шага пока рано.

Это его решение, – цитирует "РИА Новости" Тарпищева. – Критического и страшного ничего нет, но реально пока рано говорить, проблем много, людей не хватает, в этом сложность. И пока что однозначно оценивать произошедшее нельзя. Его решение надо уважать, он много сделал, пока занимал этот пост.

Такой шаг больше связан с его работой, объемы большие в Думе, плюс сложная ситуация в МОК, где надо с утра до вечера заниматься этим. Это стало определяющим. Однозначно трудно сказать, но решение надо уважать. Я как член МОК на протяжение месяцев теннис не видел, сам в панике, спать не приходится, поэтому я его понимаю.

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https://rsport.ria.ru/olympic_games/20180502/1136301132.html

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