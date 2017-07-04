Шамиль Тарпищев: "Рано или поздно пляжный теннис станет олимпийским видом"

Президент ФТР, член МОК Шамиль Тарпищев заявил, что пляжный теннис имеет шансы со временем войти в программу Олимпийских игр. По его словам, пляжный теннис отвечает всем критериям, которые предъявляются виду спорта, претендующему на статус олимпийского.

– Рано или поздно пляжный теннис станет олимпийским видом, – приводит "Интерфакс" слова Тарпищева. – Например, по сравнению с пляжным футболом, где нет женского турнира, у нас женский турнир есть, а МОК не рассматривает включение вида спорта в программу, если нет соревнования среди женщин.

Реальные разговоры есть. Если бы Италия не сняла свою кандидатуру на Олимпиаду 2024 года, то они были готовы подать заявку на включение пляжного тенниса (в программу Игр), страна-хозяин Игр имеет такое право.

В МОК идет ротация видов спорта, есть комиссия, которая разбирает заявки. Там 39 вопросов, на которые надо ответить; сегодня у пляжного тенниса на все эти вопросы есть положительные ответы. Время, когда пляжный теннис войдет в программу Игр, не за горами.

Пляжный теннис приобрел большую популярность в России, наши усилия привели к успеху, в 2015 году мы стали чемпионами мира, в 2016 году юниоры (до 14 лет) выиграли свои награды. С точки зрения развития за него схватились регионы.