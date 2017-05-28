Шамиль Тарпищев: "Объем теннисных трансляций на ТВ нас не устраивает"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подчеркнул, что количество трансляций теннисных соревнований на российском телевидении недостаточно. Он отметил, что переговоры по этому поводу проходят тяжело.

– Тот объем трансляций, который есть, конечно, нас не устраивает, – приводит RNS слова Тарпищева. – Переговоры идут сложно. Мы выходили и на (генерального директора "Газпром-медиа". – RNS) Чернышенко, надо и на (председателя совета директоров. – RNS) Миллера выходить по данному вопросу. Надо ли воспринимать теннис, как коммерческий вид спорта, или идти по социальным программам, – вопрос тоже остро стоит. На чем воспитывать молодежь, если она не видит теннис на экране? На Канделаки тоже выходили – с ней будем общаться.

Западные компании основные соревнования показывают от А до Я. Мы же всегда утыкаемся в то, что у нас могут показывать матч с начала и прервать при счете 4:4 или, наоборот, начать с середины. Абсурдная ситуация. Отсюда и смотрибельность. Потому что когда человек знает, что в любой момент могут прервать, кто же будет смотреть теннис?

Проблема тенниса в том, что это единственный вид спорта, не лимитированный по времени. Это основная проблема, потому что мы ломаем тарифную сетку.