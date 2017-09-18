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09:23 | ТЕННИС

Шамиль Тарпищев: "Мое переизбрание членом МОК - плюс для всех россиян"


Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что его переизбрание членом МОК является почетным для всех россиян. Однако он также добавил, что сейчас самое главное – разобраться с проблемами допинга в нашей стране.

Напомним, Тарпищев был переизбран членом МОК на 131-й сессии организации в Лиме. Срок его полномочий составит восемь лет.

– Естественно, это большая честь для граждан России, у нас мало членов МОК, это избрание, я думаю, плюс для нас всех, – приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. – Но самое главное сейчас – это разобраться с проблемами допинга.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/olympic_games/20170918/1125922129.html

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