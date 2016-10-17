Шамиль Тарпищев: "Кузнецову и Медведеву пора выстрелить"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что испанец Роберто Баутиста Агут будет одним из главных претендентов на победу в "Кубке Кремля", если сможет адаптироваться после турнира в Китае. Международный турнир проходит в Москве с 17 по 23 октября.

– Для Баутисты главным будет вопрос адаптации: сумеет ли он адаптироваться, – цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. – Если он успеет адаптироваться, то он один из фаворитов, – сказал Тарпищев по телефону. – Его отрыв по классу игры от остальных теннисистов не столь велик. У нас выступят Кольшрайбер, Троицки, Фоньини.

Бешеного отрыва первой ракетки турнира от остальных нет. Очень ровный состав при сетке из 32 игроков. Это касается и женского турнира – состав ровный. Разница в классе небольшая, в каждом матче все будет зависеть от кондиций.

У нас могут выстрелить Андрей Кузнецов и Даниил Медведев. Им пора выстрелить. Если не выигрывать, то хотя бы 2-3 круга пройти.