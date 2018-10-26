Шамиль Тарпищев: "Караченцов любил и понимал теннис, его смерть стала огромной утратой"

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что актер Николай Караченцов хорошо разбирался в теннисе. По его словам, смерть артиста стала огромной утратой. Народный артист РСФСР умер 26 октября за день до своего 74-летия.

- Это огромная утрата, он был большим человеком и всегда душой компании, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Он любил теннис, и мы были друзьями - он последнее время не пропускал ни одного матча Кубка Дэвиса, а я регулярно приходил к нему в "Ленком". Теннис он любил, понимал, а тренировать его начинала Ольга Морозова. На сборах, выездных матчах он был с нами, и его душевная теплота передавалась спортсменам, она заряжала их так, что никакой психолог не нужен был.

Он курил самые простые сигареты - "Приму" или "Беломор", не помню точно. Я ему говорил: "Брось ты, с нами же, со спортсменами дружишь!", а он отвечал: "Да это легче легкого, я уже раз пятьсот бросал". Очень обидно, когда уходит такой человек с великой душой. Та авария, в которую он попал в 2005 году, сильно сократила его годы жизни.