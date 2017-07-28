Шамиль Тарпищев: "Кафельников? Только вчера у него было все хорошо"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает "уткой" пессимистические сообщения в соцсетях экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова. По его словам, у Кафельникова только вчера все было хорошо.

– Эти сообщения похожи на "утку", полная ерунда, – сказал Тарпищев. – Я только вчера с ним разговаривал, он был в хорошем настроении. Возможно, его взломали, подстава. Завтра мы должны встретиться, у него уточню. Раньше я не замечал за ним пессимистического настроя.

Напомним, Кафельников в своем Твиттере с разностью в несколько часов оставил ряд записей о личных проблемах. Бывший спортсмен, который воспитывает 18-летнюю дочь Алесю, намекнул, что это связано с наркотиками. (Дмитрий СОМОВ)

"Я отец-неудачник, я попал в ад!" Что случилось с дочерью Кафельникова?