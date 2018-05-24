Сестры Уильямс получили "уайлд-кард" на парный турнир "Ролан Гаррос"

Американки Серена и Винус Уильямс получили "уайлд-кард" от организаторов "Ролан Гаррос" на парный турнир, сообщает пресс-служба соревнования. 37-летняя Винус и 36-летняя Серена также выступят в одиночном разряде.

Напомним, сестры Уильямс дважды выигрывали "Ролан Гаррос" в парном разряде (1999 и 2010).