18:36 | Теннис

Сестры Уильямс получили "уайлд-кард" на парный турнир "Ролан Гаррос"


Американки Серена и Винус Уильямс получили "уайлд-кард" от организаторов "Ролан Гаррос" на парный турнир, сообщает пресс-служба соревнования. 37-летняя Винус и 36-летняя Серена также выступят в одиночном разряде.

Напомним, сестры Уильямс дважды выигрывали "Ролан Гаррос" в парном разряде (1999 и 2010). 

 

 

 

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