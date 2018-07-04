Серена Уильямс: "Я чувствую, что двигаюсь в правильном направлении"

Американская теннисистка Серена Уильямс победы во втором круге Уимблдона над болгаркой Викторией Томовой (6:1, 6:4) отметила, что прибавляет с каждым матчем.

- Есть немало аспектов, которые необходимо улучшить, но я чувствую, что двигаюсь в правильном направлении, - приводит официальный сайт WTA слова Уильямс. - Прошедший матч сложился лучше, чем игра первого раунда. Надеюсь, буду прогрессировать с каждой встречей. Я стала подавать намного стабильнее, хотя над этим элементом нужно продолжать работать. Поединок второго круга оставил более приятное впечатление, чем первая игра. Нужно отдать должное сопернице, она показала неплохой теннис. Думаю, она на правильном пути.

В третьем раунде Уильямс встретится с Кристиной Младенович из Франции.