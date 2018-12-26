20:48 26 декабря | Теннис

Серена Уильямс в пятый раз стала спортсменкой года по версии АР

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Американская теннисистка Серена Уильямс была признана спортсменкой года по версии издания Аssosiated Рress. Эта награда стала пятой в ее карьере. 

Среди достижений спортсменки, отмеченных АР в 2018 году, значатся выходы в финал US Open и Уимблдона. Также Уильямс была признана спортсменкой года за то, что смогла вернуться в теннис после своих проблем со здоровьем и рождения ребенка.

Серена Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой. Также на счету 37-летней спортсменки 38 побед в турнирах Большого шлема. Выступает на профессиональном уровне с 1995 года.

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