Семья погибшего после аварии с участием Винус Уильямс подала в суд на теннисистку

Семья Джерома Барсона, погибшего в ДТП с участием Винус Уильямс, подала в суд на спортсменку, сообщает AP. Отмечается, что теннисистка пока не была вызвана в суд.

Ранее адвокат Уильямс-старшей назвал случившееся несчастным случаем, но супруга погибшего заявила, что теннисистка нарушила ПДД.

Напомним, 9 июня на одном из перекрестков Палм-Бич-Гарденс во машину Уильямс врезался автомобиль. Джером Барсон был госпитализирован с серьезной травмой головы и скончался спустя две недели. Его жена получила множественные переломы. По итогам расследования теннисистка была признана виновной. Отмечается, что в ее крови не было алкоголя или наркотиков. Такэе подчеркивается, что спортсменка во время вождения не отвлекалась на гаджеты.

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