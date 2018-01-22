Селиваненко стал первым россиянином в международном комитете Зала теннисной славы

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), член совета директоров Международной теннисной федерации (ITF) Алексей Селиваненко стал первым россиянином, вошедшим в состав международного комитета Зала теннисной славы, сообщает официальный сайт ФТР. Всего в состав комитета входят 14 человек, в том числе швейцарка Мартина Хингис и румын Ион Цириак.

Единственным россиянином, принятым в члены Зала теннисной славы, является экс-первая ракетка мира Марат Сафин. Туда он был включен в 2016 году.