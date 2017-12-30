Сборная России уступила США на старте Кубка Хопмана

Российские теннисисты проиграли сборной США в первом матче группового турнира Кубка Хопмана, который проходит в Перте. После поражения Анастасии Павлюченковой от Коко Вандевэй (3:6, 3:6) в своем матче уступил и Карен Хачанов. Россиянин, занимающий 45-е место в рейтинге ATP, в трех сетах проиграл Джеку Соку (4:6, 6:1, 3:6).

Таким образом, счет в матче из трех встреч стал 2:0 в пользу американцев, которые досрочно одержали победу.

Следующим соперником сборной России станет Швейцария. Матч состоится 2 января.