Румынский теннисист получил пожизненную дисквалификацию за договорной матч

Румынский теннисист Александру-Даниэль Карпен пожизненно дисквалифицирован за попытку организации договорного матча, сообщает ВВС. Расследование Tennis Integrity Unit установило, что игрок в 2013 году предложил другому спортсмену, имя которого не называется, сыграть с установленным результатом. Карпен признал свою вину еще в 2015 году, но только сейчас узнал наказание.
Ранее австралийский теннисист Ник Линдаль был дисквалифицирован на семь лет за попытку организовать договорной матч. Кроме того, спортсмен оштрафован на 33 тысячи евро.
Rustamishe1981
Карпин?
01:36