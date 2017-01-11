01:10 | ТЕННИС

Румынский теннисист получил пожизненную дисквалификацию за договорной матч

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Румынский теннисист Александру-Даниэль Карпен пожизненно дисквалифицирован за попытку организации договорного матча, сообщает ВВС. Расследование Tennis Integrity Unit установило, что игрок в 2013 году предложил другому спортсмену, имя которого не называется, сыграть с установленным результатом. Карпен признал свою вину еще в 2015 году, но только сейчас узнал наказание.

Ранее австралийский теннисист Ник Линдаль был дисквалифицирован на семь лет за попытку организовать договорной матч. Кроме того, спортсмен оштрафован на 33 тысячи евро.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Rustamishe1981

Карпин?

01:36

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