Румынский теннисист получил пожизненную дисквалификацию за договорной матч

Румынский теннисист Александру-Даниэль Карпен пожизненно дисквалифицирован за попытку организации договорного матча, сообщает ВВС. Расследование Tennis Integrity Unit установило, что игрок в 2013 году предложил другому спортсмену, имя которого не называется, сыграть с установленным результатом. Карпен признал свою вину еще в 2015 году, но только сейчас узнал наказание.

Ранее австралийский теннисист Ник Линдаль был дисквалифицирован на семь лет за попытку организовать договорной матч. Кроме того, спортсмен оштрафован на 33 тысячи евро.