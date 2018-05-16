Россиянин Скатов решил выступать за Казахстан

17-летний российский теннисист Тимофей Скатов принял решение выступать за Казахстан, сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса. В профайле юниора российский флаг сменился на казахстанский.

Скатов родился в казахстанском городе Петропавловске, но с полутора лет жил и тренировался в Туле под руководством бессменного тренера Андрея Ургапова.

На юниорском US Open-2017 Скатов дошел до полуфинала, а 1 января 2018 года возглавил юниорский рейтинг ITF. Сейчас он занимает в нем пятое место.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отмечал, что ФТР намеревается заключить договор со Скатовым.