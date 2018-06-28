Роджер Федерер: "Всегда готов помочь молодым игрокам. Они мои соперники, но в 36 лет я более расслаблен"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своих отношениях с немцем Александром Зверевым, а также о помощи другим молодым игрокам.

- Я не являюсь его тренером или наставником. Если мы тренируемся вместе и что-то интересное приходит мне в голову, я ему говорю. Если он о чем-то спрашивает, я отвечаю, - приводит Daily Express слова Федерера. - Я всегда готов помочь молодым игрокам, не только Звереву. Конечно, они являются моими соперниками, но в 36 лет я более расслаблен. Звереву было нелегко сделать первый значительный шаг на турнирах "Большого шлема". Другим это удается, но, в отличие от него, у них не так хорошо получается на "Мастерсах". Но все изменится, я уверен в этом. Он может здорово выступать на всех покрытиях. Он также это знает. Я его большой поклонник, он отличный парень.