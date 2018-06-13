Роджер Федерер: "Счастлив отметить возвращение в тур победой"

Вторая ракетка мира Роджер Федерер после победы над Мишей Зверевым (3:6, 6:4, 6:2) во втором круге турнира в Штутгарте (Германия) рассказал, каково это - вновь вернуться на корт. Швейцарец не выступал с марта, когда решил пропустить грунтовый сезон.

- Три месяца – длительный срок, так что я очень счастлив отметить возвращение в тур победой, - приводит официальный сайт ATP слова Федерера. – Было сложно, возможно, я упустил несколько возможностей в первом сете, Зверев постоянно здорово отвечал. А потом я нашел свою игру, нащупал свой ритм – очень доволен тем, как выступил. Это был отличный старт.

В следующем круге теннисист сыграет с победителем пары Гидо Пелья - Праджнеш Гуннесваран.