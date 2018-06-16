Роджер Федерер: "Рад, что победил Киргиоса и вернусь на первую строчку рейтинга"

Швейцарец Роджер Федерер отметил, что доволен победой в полуфинале турнира в Штутгарте над Ником Киргиосом (6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (7:5), которая позволит ему вернуться на первую строчку рейтинга АТР. В финале турнира Федерер встретится с Милошом Раоничем.

- Очень счастлив и чувствую огромное облегчение. Матч с Ником получился тяжелым, как я и ожидал. Мы с ним сыграли уже множество тай-брейков, я потерял счет, - цитирует официальный сайт АТР Федерера. - Игра была упорной и могла завершиться в пользу любого из нас. Рад, что победил и что в следующий понедельник вернусь на первую строчку. Сыграть еще в одном финале тоже здорово. Мне очень хочется стать чемпионом этого турнира. И мне интересно встретиться с Милошем. Он снова набрал отличную форму. Надеюсь, мы вновь проведем хороший матч.

Федерер возглавит рейтинг теннисистов в понедельник в шестой раз в своей карьере.