Роджер Федерер: "Окончание карьеры? Полагаю, я буду играть в следующем сезоне"

Первая ракетка мира Роджер Федерер заявил, что пока не планирует завершать карьеру, а в следующем году может принять участие в турнирах на грунте. Отметим, что в нынешнем сезоне швейцарец пропустил грунтовый сезон, чтобы лучше подготовиться к матчам на траве.

- Окончание карьеры? Я полагаю, я буду играть (в следующем сезоне. – Прим. "СЭ"), таков мой план, - приводит Tennis World USA слова Федерера. - Но когда ты становишься старше, не может быть никаких гарантий, особенно в отношении грунтового сезона. Если я снова сыграю на грунте, в том числе на "Roland Garros", то это должно быть что-то большее, чем просто участие. Если я хочу выиграть в Париже или хотя бы иметь небольшой шанс на победу, я должен сыграть до этого два или три турнира.

Отметим, что Федерер побеждал на "Roland Garros" лишь раз – в 2009 году.