Роджер Федерер: "На роль меня подошел бы Леонардо Ди Каприо"

Теннисист Роджер Федерер не против, чтобы о нем и Рафаеле Надале сняли фильм. Спортсмен также добавил, что на его роль подошел бы Леонардо Ди Каприо.

– Я сомневаюсь, что когда-нибудь снимут фильм о нас с Надалем, – цитирует Tennis World Федерера. – Но если бы такое произошло, то я бы хотел, чтобы меня сыграл Ди Каприо. Он недавно получил "Оскар" и в его послужном списке числятся много великолепных фильмов. Также я был бы не против, если бы меня сыграл Мэтт Деймон или парень, который играл Джеймса Бонда.