04:29 | Теннис

Рамос-Виньолас стал последним полуфиналистом турнира в Кито


Испанец Альберт Рамос-Виньолас вышел в полуфинал турнира ATP в эквадорском Кито. Со счетом 6:2, 6:4 он победил австрийца Геральда Мельцера. Матч длился 1 час 19 минут.

Рамос-Виньолас выполнил одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из пяти. В полуфинале испанский теннисист сыграет с бразильцем Тьягу Монтейрой.

Кито (Эквадор) 

Турнир ATP Ecuador Open 

Призовой фонд 501 345 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 2) - Геральд Мельцер (Австрия) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/ecuador/2018/

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