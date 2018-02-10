Рамос-Виньолас стал последним полуфиналистом турнира в Кито

Испанец Альберт Рамос-Виньолас вышел в полуфинал турнира ATP в эквадорском Кито. Со счетом 6:2, 6:4 он победил австрийца Геральда Мельцера. Матч длился 1 час 19 минут.
Рамос-Виньолас выполнил одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из пяти. В полуфинале испанский теннисист сыграет с бразильцем Тьягу Монтейрой.
Кито (Эквадор)
Турнир ATP Ecuador Open
Призовой фонд 501 345 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 2) - Геральд Мельцер (Австрия) - 6:2, 6:4
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