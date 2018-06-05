Рафаэль Надаль: "Все думают, что я, возможно, родился на грунте"

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль накануне матча четвертьфинала "Rolan Garros" против Диего Шварцмана рассказал, за счет чего ему удается быть лучшим на грунте.

- Все думают, что я тренируюсь на грунте на протяжении всей своей жизни и, возможно, уже родился на нем. Но это не так, - приводит официальный сайт ATP слова Надаля. - В детстве я большую часть времени практиковался на корте с покрытием хард. Да, я играл и на грунте, но харду уделял намного большее внимание. На протяжении моей карьеры моя игра отлично адаптировалась к игре на глине, благодаря чему я достиг великолепных результатов. Однако, лишь упорный труд позволил мне стать одним из лучших игроков на всех покрытиях.



Встреча 1/4 финала турнира между Надалем и Шварцманом пройдет 6 июня и начнется в 12.00 по московскому времени.