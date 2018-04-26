Рафаэль Надаль: "В моей игре прослеживается позитивная динамика"

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль отметил, что провел матч третьего круга турнира в Барселоне сильнее, чем предыдущую встречу. На этот раз оказался повержен Гильермо Гарсия-Лопес (6:1, 6:3).

– В моей игре прослеживается позитивная динамика. Я здорово выступил в Монте-Карло (в финале испанец обыграл Кеи Нишикори. – прим. "СЭ"), но столкнулся с определенными проблемами здесь, в Барселоне, – цитирует официальный сайт турнира Надаля. – Думаю, сегодня мне удалось сыграть лучше, чем в поединке с Карбальес Баэной, хотя позитивные ощущения появились сразу после предыдущего поединка.



В 1/4 финала Надаль встретится с Мартином Клижаном. Матч пройдет 27 апреля.