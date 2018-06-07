Рафаэль Надаль: "Рад за Криштиану Роналду"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что не стремится поддерживать идеальную физическую форму, как это делает нападающий сборной Португалии и "Реала" Криштиану Роналду. Сегодня 32-летний спортсмен в четырех сетах обыграл аргентинца Диего Шварцмана (4:6, 6:3, 6:2, 6:2) в 1/4 финала Roland Garros в мужском одиночном разряде.

- У меня тело примерно 40-летнего, так что я не думаю об идеальной физической форме, - приводит слова Надаля официальный сайт Roland Garros. - Я просто играю в теннис. Такого рода вещи мне неинтересны. Я принимаю свой возраст и стараюсь адаптироваться к изменениям, происходящим в организме. Я рад за Криштиану, что у него тело 23-летнего.

Ранее СМИ сообщали о том, что физические показатели 33-летнего Роналду соответствуют 23-летнему возрасту.