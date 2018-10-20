Работа Федерации тенниса России в 2018 году признана удовлетворительной

Ежегодная конференция Федерации тенниса России (ФТР) признала работу организации в 2018 году удовлетворительной. Делегаты конференции, которая прошла в Москве, единогласно проголосовали за признание работы ФТР в 2018 году удовлетворительной.

Среди достижений особо отмечены победы Даниила Медведева на турнирах в Японии, США и Австралии, Карена Хачанова, победившего во Франции, Елены Весниной и Екатерины Макаровой, побеждавших в парных соревнованиях на турнире в Испании, Веры Звонаревой, которая в паре со швейцаркой Тимеа Бачински стала сильнейшей на турнире в Санкт-Петербурге.

При этом было отмечено, что в 2018 году не было в полной мере осуществлено финансирование всех направлений деятельности ФТР, включенных в план работы на год.

– В новом году будет усилена работа по привлечению в состав попечительского совета организации новых членов и источников финансирования программ ФТР, – цитирует ТАСС президента организации Шамиля Тарпищев.

На конференции ФТР были представлены все региональные общественные организации, входящие в ФТР.